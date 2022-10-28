Вера Кинчева подарила гитару отца 24-летнему актеру

В новом выпуске программы «ПроУют» на Первом канале уютолог Вера Кинчева будет преображать комнату 24-летнего актера музыкального театра Андраника Петросяна. Ведущая постарается разрушить стереотипы и создать уют в холостяцком жилище.

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Чтобы превратить помещение в настоящее место силы, Вера возьмется за малярную кисть и перекрасит стены, пол и даже окно. Выполнив основную часть работы, Кинчева приступит к выбору мелочей и деталей.

В качестве главного подарка дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева преподнесет Андранику гитару.

«Это у меня воспоминание из детства. У папы был такой же кофр, только с бордовой обивкой внутри», — поделилась Вера, выбирая музыкальный инструмент.

Какие еще сюрпризы ожидают героя, а также новые приемы привлечения уюта в дом вы сможете увидеть в ближайшую субботу, 29 октября в 10.15 на Первом канале.

По материалам Первого канала.