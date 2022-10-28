«Ну, помчали!»: кокетливая Анна Семенович гуляет по Анталье в платье с глубоким декольте (видео)

Певица и актриса Анна Семенович днем ранее заинтриговала своих подписчиков новостью о неожиданном и очень приятном сюрпризе, который преподнесла ей Вселенная. Как выяснилось, сюрпризом была возможность устроить короткий отдых в солнечной Турции.

Утром 28 октября звезда прилетела в Анталью и заселилась на шикарную виллу, прогулялась до берега и прошлась босиком по воде. Отвечая на вопросы поклонников, она сообщила, что в Анталье пока еще очень тепло.

«Ну, помчали!»

- заявила Анна под роликом, на котором она с самым игривым видом попивает холодный коктейль.

Для первого дня отдыха в Турции Семенович выбрала белое платье в крупную крапинку с привычным глубоким декольте, подчеркивающим идеальную грудь.

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В последнее время в жизни звезды проходила сплошная черная полоса. За последний месяц она потеряла два крупных рекламных контракта, несколько ее концертов пришлось отменить, а на этой неделе у нее сломался автомобиль и сумма за его ремонт будет просто огромной.

Анна решила изменить ситуацию. Она села медитировать, мысленно «приняла» случившееся и поблагодарила Вселенную за то, что «взяли деньгами», а не здоровьем. И ответ не заставил себя ждать - знакомая предложила ей поехать на отдых.

«Решение я приняла за час. Мне сделали просто колоссальную скидку и Вселенная так позаботилась обо мне, чтобы у меня были свободные именно эти пять дней. Недолго думая я буквально за два часа купила билеты и счастливая поехала в аэропорт. И вот сегодня я уже в роскошном отеле, на собственной вилле, лежу на лежаке и еще больше благодарю Вселенную за такой чудесный, неожиданный сюрприз»,

- написала певица на своей странице.