«Вы не поверите, что произошло!»: Анна Семенович рассказала о сюрпризе, который преподнесла ей жизнь

Актриса, певица и модель Анна Семенович 27 октября опубликовала весьма откровенный пост на своей странице в соцсети. Она призналась, что в последнее время в ее жизни происходила черная полоса и во время «коридора затмений» неудачи продолжились.
«Буквально за последний месяц я потеряла два крупных рекламных контракта, у меня слетело много крутых концертов и вчера сломалась в машине коробка передач, ремонт которой стоит очень серьезных денег»,
- рассказала Анна.
После неприятности с автомобилем она все же решила поменять своё мышление. Артистка села медитировать, она мысленно «приняла» случившееся и поблагодарила Вселенную за то, что «взяли деньгами», а не здоровьем.
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«Как только я сделала медитацию и приняла это событие, вы не поверите что произошло! Произошёл сюрприз, о котором я вам расскажу завтра! Это событие меня просто поразило и это ещё раз подтверждает теорию гениальных философов, психологов и эзотериков, о том, что наше состояние влияет на нашу жизнь!»
После того, как Семенович всех заинтриговала, ее поклонники с нетерпением ждут пятницы и гадают, что же за радость посетила звездную красотку.