Принц Гарри отложит издание своих мемуаров из уважения к почившей королеве

Выход мемуаров принца Гарри, которых с большой настороженностью ждала британская королевская семья, будет отложен из уважения к смерти Елизаветы II.

Ранее релиз книги планировался на ноябрь 2022 года, а теперь «переехал» на начало 2023-го. Принцу еще предстоит понять, какие именно «бомбы правды» он хочет в нее заложить. Возможно, он удалит что-то из уже написанного, связанное с королевой, и добавит свои мысли о ее кончине..

«Он никогда не написал бы ничего плохого о королеве. Он всегда относился к ней с величайшей любовью и уважением», — цитирует издание Page Six источник в издательстве.