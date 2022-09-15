Принц Гарри отложит издание своих мемуаров из уважения к почившей королеве

Выход мемуаров принца Гарри, которых с большой настороженностью ждала британская королевская семья, будет отложен из уважения к смерти Елизаветы II.
Ранее релиз книги планировался на ноябрь 2022 года, а теперь «переехал» на начало 2023-го. Принцу еще предстоит понять, какие именно «бомбы правды» он хочет в нее заложить. Возможно, он удалит что-то из уже написанного, связанное с королевой, и добавит свои мысли о ее кончине..
«Он никогда не написал бы ничего плохого о королеве. Он всегда относился к ней с величайшей любовью и уважением», — цитирует издание Page Six источник в издательстве.
«Конечно, смерть королевы постоянно обсуждалась, когда мы начинали работу над книгой… Но когда дело дошло до этого, книга абсолютно никак не может выйти в этом году, — сказал другой инсайдер. — Достаточно взглянуть на королевскую семью, чтобы увидеть, насколько они эмоциональны. Это вопрос уважения к Ее Величеству — и как к бабушке принца Гарри, и как к его королеве».
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Напомним, издание этих мемуаров должно принести Гарри 20 миллионов долларов. Ожидается, что в них будет раскрыта нелицеприятная правда о британской королевской семье.