«Почему это не запретят выкладывать?»: вакханалию Волочковой и Джигурды выставили в Сеть (видео)

В Сети сейчас активно обсуждают видео с Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой, которые, судя по нарядам, развлеклись в бане.

Балерина в свойственной ей манере сделала стойку вниз головой, демонстрируя отличную растяжку, а Никита Джигурда выступил в роли помощника. Актер также поинтимничал с Анастасией Волочковой, прижимая ее к себе.

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«Главное, не парьтесь! Мы за вас попаримся и попарились!» — обратилась к своим поклонникам Анастасия Волочкова.