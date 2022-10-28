«Почему это не запретят выкладывать?»: вакханалию Волочковой и Джигурды выставили в Сеть (видео)

В Сети сейчас активно обсуждают видео с Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой, которые, судя по нарядам, развлеклись в бане.
Балерина в свойственной ей манере сделала стойку вниз головой, демонстрируя отличную растяжку, а Никита Джигурда выступил в роли помощника. Актер также поинтимничал с Анастасией Волочковой, прижимая ее к себе.
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«Главное, не парьтесь! Мы за вас попаримся и попарились!» — обратилась к своим поклонникам Анастасия Волочкова.
«Почему это не запретят выкладывать? Ведь смотрят все, все дозволено, но есть же какие-то границы», «Что они творят?! Не стыдно?», «Есть психиатры, которым нужна кандидатская или докторская? На этих двух экземплярах можно защититься», «Кровь из глаз пошла», — комментируют кадры фолловеры.