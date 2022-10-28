Ермакова из «Дома-2» созналась, почему не спешит рожать

Надя Ермакова, которую многие помнят по проекту «Дом-2», не раз говорила о том, что не проч завести ребенка. При этом звезда телестройки предпочитает не торопить события и с материнством не спешит. Устав от расспросов поклонников Ермакова честно призналась, почему у нее пока нет детей.

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Похоже, что из-за проблем со здоровьем Надежда не может пока позволить себе задуматься о прибавлении в семействе.