Ермакова из «Дома-2» созналась, почему не спешит рожать

Надя Ермакова, которую многие помнят по проекту «Дом-2», не раз говорила о том, что не проч завести ребенка. При этом звезда телестройки предпочитает не торопить события и с материнством не спешит. Устав от расспросов поклонников Ермакова честно призналась, почему у нее пока нет детей.
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Похоже, что из-за проблем со здоровьем Надежда не может пока позволить себе задуматься о прибавлении в семействе.
«Забеременеть не проблема, проблема выносить. Был трудный путь лечения, капельницы, не одно переливание крови. Это был ад! Я выкарабкалась, сейчас этап ремиссии, все спокойно, болезнь отступила. Но опасения, конечно, есть, а вдруг вернется все», — призналась Ермакова.