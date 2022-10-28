Платье задралось? Наталья Рудова забралась в постель, оголив упругие бедра

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова часто будоражит многомиллионную публику онлайн откровенными кадрами. На этот раз перед сном красотка опубликовала фото из спальни.

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Рудова в миниатюрном черном платье и сапогах-чулках забралась в постель, оголив упругие бедра. Взволнованные подписчики закидали красотку комплиментами, заметив, как постройнела актриса за последнее время.

Рудова, к слову, снова села на диету. За прошлый ограничительный период она сбросила почти 10 кг. Сейчас звезда признается, что вынуждена себя сдерживать в еде постоянно. Потому что ей нравится стройное отражение в зеркале.