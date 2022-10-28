Платье задралось? Наталья Рудова забралась в постель, оголив упругие бедра

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Актриса показала, чем ее наградила природа.

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова часто будоражит многомиллионную публику онлайн откровенными кадрами. На этот раз перед сном красотка опубликовала фото из спальни.

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Рудова в миниатюрном черном платье и сапогах-чулках забралась в постель, оголив упругие бедра. Взволнованные подписчики закидали красотку комплиментами, заметив, как постройнела актриса за последнее время.

Рудова, к слову, снова села на диету. За прошлый ограничительный период она сбросила почти 10 кг. Сейчас звезда признается, что вынуждена себя сдерживать в еде постоянно. Потому что ей нравится стройное отражение в зеркале.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

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