Устроила ночной жор и плюнула на тренировки: похудевшая с 72 кг Седокова сорвалась с диеты

Недавно Анна Седокова удивила своих фоллловеров быстрым преображением. В Майами она расслабилась с любимым мужем Янисом Тиммой и поправилась до 72 кг.

Однако после волны критики, взялась за себя и смогла превратиться вновь в прежнюю стройную лань.

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Подробности своего чудесного преображения певица не раскрывала, но утверждала, что произошло это исключительно при помощи диеты и физических нагрузок. В настоящий момент стало известно, что Седокова не выдержала и устроила ночной жор, позабыв также про тренировки.

Произошло это в Москве во время интенсивной работы, на которую уходило много времени и сил. Напомним, знаменитость записывает новый клип с Константином Меладзе.

«Я поломалась. На два дня. Не была в зале, занималась работой и не в моих правилах вас обманывать», - призналась Седокова.

Однако в ее ночном меню оказались всего лишь помидоры, а не пельмени с пирожками.