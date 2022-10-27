«Даже если пересмотрит свои взгляды»: Брухунова усомнилась, что россияне простят Пугачеву

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не стали следовать примеру знаменитостей, которые покинули Россию в сложное время. Более того, супруги раскритиковали артистов, которые не поддержали родную страну.

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Досталось от молодой жены юмориста даже Алле Пугачевой. По мнению Татьяны, россияне не простят сбежавшую в Израиль Примадонну после ее язвительных высказываний.

«Даже если Алла Борисовна пересмотрит свои политические взгляды, то сомневаюсь, что россияне забудут ее высказывания. Русские долго терпят, но никогда не забывают. Почитайте сообщения, оставленные Аллой Борисовной на своей страничке», — написала Брухунова в соцсети.

Спорить с теми, кто поддержал артистку, Татьяна не стала.