«Восхищаюсь вашим вестибулярным аппаратом»: Волочкова ошеломила поклонников танцами в клетке

Анастасия Волочкова давно оставила Большой театр, однако продолжила успешно выступать на других площадках. Сейчас артистка активно дает спектакли «Балерина в зазеркалье цирка».

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На своей странице в соцсети звезда показала фрагмент подготовки одного из номеров, в котором она продемонстрировала свои умения в клетке, подвешенной высоко под потолком сцены.