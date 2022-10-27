«Восхищаюсь вашим вестибулярным аппаратом»: Волочкова ошеломила поклонников танцами в клетке

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина не боится сложных номеров.

Анастасия Волочкова давно оставила Большой театр, однако продолжила успешно выступать на других площадках. Сейчас артистка активно дает спектакли «Балерина в зазеркалье цирка». 

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На своей странице в соцсети звезда показала фрагмент подготовки одного из номеров, в котором она продемонстрировала свои умения в клетке, подвешенной высоко под потолком сцены.

Фолловеры активно отреагировали на ролик.

«Восхищаюсь вашим вестибулярным аппаратом. Меня аж тошнит только от просмотра, а вы там крутитесь»; «Растяжка просто супер»; «Бесстрашная»; «Какая же трудяга! Всем бы так вертеться на шпагате под 50 лет», — написали они.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Корреспонденты сайта Teleprogramma.pro побывали на выступлении Волочковой. На фоне сказочных декораций акробатический номер балерины смотрелся впечатляюще.

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