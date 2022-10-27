«Она, может, уже в деменции»: Соседов поделился мнением о состоянии пропавшей Дорониной

Накануне в Сети появились слухи о том, что Татьяну Доронину обманом отправили в дом престарелых, несмотря на то что сама она этого не желала.
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Сергей Соседов отметил, что в последнее время 89-летняя актриса очень плохо себя чувствовала. По его мнению, сейчас она действительно может находиться в доме престарелых.
«Я знаю, что она себя очень плохо чувствует. Она, может, уже в деменции. Я могу поверить, что ее отдали в дом престарелых. Есть такие дома, где пожилые актеры доживают свой век», — рассказал музыкальный критик сайту Teleprogramma.pro.
Соседов отметил, что находиться дома Дорониной было бы сложно из-за состояния здоровья.
«Я не думаю, что она дома. За ней должен быть особый медицинский уход. Кто дома за ней будет ухаживать? Там должны быть люди, которые умеют это делать», — подытожил Сергей.