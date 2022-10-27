«Она, может, уже в деменции»: Соседов поделился мнением о состоянии пропавшей Дорониной

Накануне в Сети появились слухи о том, что Татьяну Доронину обманом отправили в дом престарелых, несмотря на то что сама она этого не желала.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сергей Соседов отметил, что в последнее время 89-летняя актриса очень плохо себя чувствовала. По его мнению, сейчас она действительно может находиться в доме престарелых.

«Я знаю, что она себя очень плохо чувствует. Она, может, уже в деменции. Я могу поверить, что ее отдали в дом престарелых. Есть такие дома, где пожилые актеры доживают свой век», — рассказал музыкальный критик сайту Teleprogramma.pro.

Соседов отметил, что находиться дома Дорониной было бы сложно из-за состояния здоровья.