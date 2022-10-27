«Ложь и ничего более»: Канделаки опубликовала фото израильских документов Ксении Собчак

Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Такой вывод можно сделать, внимательно рассмотрев фотографии документов Собчак, которые опубликовала в своем Telegram-канале известная журналистка Тина Канделаки.

В графе «гражданство» в этих документах указан Израиль.

«Как всегда за словами — ложь и ничего более», — заявила Тина, напомнив своим подписчикам о трех заявлениях, которые Ксения Собчак делала в этом году и в прошлом.

В первом заявлении от 10 мая 2021 года и во втором, сделанном в марте 2022-го, Ксения говорит о том, что у нее нет никаких других паспортов, кроме российского.