Как принц Уильям пострадал из-за романа Чарльза и Камиллы

Принц Уильям был подростком, когда в его семье разразился страшный скандал. Широкой публике стало известно о романе его отца Чарльза с Камиллой. Причем неприятную подноготную мальчику рассказала мать - принцесса Диана.

«Он впечатлительный и подчиненный интуиции молодой человек, который всегда проявлял живой интерес к освещению в прессе романов и развода своих родителей, которые произвели неизгладимое впечатление на него», - пишет королевский автор Роберт Джобсон в книге «Принцессы Уильяма».

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Причем автор подчеркнул, что Чарльз в первое время после смерти Дианы занимался собственной репутацией. Хотя он так нужен был своим детям.