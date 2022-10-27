«Снял с эфира»: Познер объяснил исчезновение своей авторской программы

Владимир Познер уже несколько месяцев почти не выходит на связь с поклонниками и прессой. Его авторская программа «Познер» исчезла из сетки вещания Первого канала.

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В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro телеведущий прокомментировал ситуацию.

«Я с 24 февраля не даю никаких интервью, никаких комментариев. Снял свою программу с эфира», — лаконично высказался Владимир Владимирович.

Напомним, Первый канал изменил сетку вещания 25 февраля 2022 года. Большую часть эфира заняли общественно-политические программы с упором на актуальную повестку.

Помимо передачи «Познер» временно перестали транслироваться развлекательные шоу «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети», «Давай поженимся!» и другие.