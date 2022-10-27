«Убежала!»: Зепюр Брутян напугало пристрастие Павла Прилучного

Павел Прилучный любит проводить время со своей красавицей-женой. Вместе с Зепюр Брутян актер из сериала «Желтый глаз тигра» побывал в стрелковом клубе. Что-то вроде тира, но для опытных стрелков.

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Так, возлюбленная «мажора» не на шутку перепугалась, впечатлившись экстремальным хобби Павла Прилучного.

В своем микроблоге Зепюр Брутян поделилась кадрами из клуба, на которых «мажор» достаточно метко стреляет по мишени.