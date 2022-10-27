Не все Гороху: Моисеев оставил Орбакайте квартиру в Юрмале

Популярный блогер Рустам Солнцев заявил о том, что Борис Моисеев действительно очень любил свою крестницу Кристину Орбакайте. Артист даже оставил ей часть наследства.

«Все-таки Кристина Орбакайте была не чужим человеком для Бориса. По слухам, он оставил ей дом в Юрмале. Любил Кристину, участвовал в ее воспитании», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом, по некоторым данным, квартиры в Москве отошли бывшему директору Моисеева Сергею Гороху. Близкие артиста признавались, что он ухаживал за больным певцом в последние годы жизни.