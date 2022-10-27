Солнцев рассказал о проклятии Анны Большовой

Артистка «Ленкома» Анна Большова попала в смертельное ДТП. Актриса сбила женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, у нее остались двое детей.

Сейчас Большовой грозит реальный срок.

Блогер Рустам Солнцев считает, что над Большовой теперь висит проклятие. И вряд ли когда-то ей простят эту историю.

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