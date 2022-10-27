Солнцев назвал еще одного человека, которому Собчак испортила жизнь

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что многим людям после интервью с так называемой журналисткой Ксенией Собчак - «прилетало». Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом), по его словам, не единственный.

«Есть еще Виталий Манский – это режиссер-документалист, на которого вообще завели уголовное дело и объявили его в розыск. Ну как вы считаете – виновата в этом Собчак или нет?

Возможно, она просто людей так располагает, расслабляет, что они продолжают говорить, уже не отвечая за собственные слова», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».