Солнцев назвал еще одного человека, которому Собчак испортила жизнь

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что многим людям после интервью с так называемой журналисткой Ксенией Собчак - «прилетало». Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом), по его словам, не единственный.
«Есть еще Виталий Манский – это режиссер-документалист, на которого вообще завели уголовное дело и объявили его в розыск. Ну как вы считаете – виновата в этом Собчак или нет?
Возможно, она просто людей так располагает, расслабляет, что они продолжают говорить, уже не отвечая за собственные слова», - заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
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По мнению Солнцева, Собчак поймет всю свою сущность после того, как сама попадет в подобную ситуацию. А ждать осталось уже не долго. Светская львица уже с позором сбежала из России. Ее подозревают в вымогательстве в особо крупном размере.