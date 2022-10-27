Перерыв на «Ледниковом»: Загитова на корточках поела с пластиковой тарелки прямо со стула

Алина Загитова показала свежий закулисный снимок, засветив свой скромный перекус в обеденный перерыв. Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане на корточках ела с пластиковой тарелки прямо со стула. При этом спортсменка успевала просматривать ленту, уткнувшись в смартфон.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В кадре Алина сверкнула при полном параде: в мини платье с блестками, при макияже, с идеальной прической. Зато коньки фигуристка успела снять, а на плечи она накинула толстовку. Видимо, на льду спортсменка успела замерзнуть. Отогреться Загитова смогла в гримерной за плотным ленчем.