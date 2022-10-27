Мачеха лучше мамы? Жена Вдовина, Николаева, показала идиллию с падчерицей, дочерью Волочковой

Молодая мачеха дочери Анастасии Волочковой Ариадны, ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева крайне редко делится совместными кадрами с участием падчерицы.
Не исключено, что это желание самой Ариадны, которая не очень любит публичность, в отличие от своей звездной мамы Анастасии Волочковой.
Но накануне Елена Николаева поделилась в микроблоге редкими кадрами, на которых предстала в компании повзрослевшей Ариадны Волочковой.
Молодая мачеха и ее падчерица засняты в трепетный момент. Они с удовольствием возятся с щенками, которых принесла домашняя питомица, собака Герда.
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В кадре и Елена Николаева, и Ариадна выглядят умиротворенными и очень счастливыми. Они вместе радуются пополнению — Герда принесла аж одиннадцать щенков!
Елена Николаева и ее падчерица Ариадна Волочкова. Фото: соцсети
Напомним, Ариадна Волочкова живет в новой семье отца уже несколько лет. Она сама приняла решение съехать от матери. Девочка сумела поладить с мачехой, а к маме, балерине Анастасии Волочковой часто ездит в гости.