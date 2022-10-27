«Отработанный материал»: Кормухина высказалась о побеге Собчак

Конец октября стал для Ксении Собчак и ее команды жарким временем. Ее подчиненных заключили под стражу, а сама журналистка вынуждена была налегке, пешком пересекать границу с Литвой.
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Бегство Собчак попало на камеры наблюдения, кадры разлетелись по Сети. Многие знаменитости отреагировали на произошедшее. Высказалась и Ольга Кормухина. Певица считает, что происходящее, вероятнее всего, - чья-то инсценировка.
«Что-то очень шумно стало! Собчак. Побег. Обыск. Красовский. Очень наигранно. Все. От призыва топить до покаяния. Похоже на дымовую завесу в инфополе. Что-то готовят или что-то хотят скрыть?
А может, просто сливают, зачем кормить пастухов, если стадо разбежалось? Отработанный материал. Клиентела их уже съехала. Зачем, в таком разе, содержать впустую пастухов, если стадо разбежалось?» - рассуждает певица в своем Telegram.