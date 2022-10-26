«Харламов и рядом не валялся»: раскрыто имя нового любовника Асмус

После развода с Гариком Харламовым, который произошел в 2020 году, Кристина Асмус долгое время скрывала свою личную жизнь. Накануне звезда сериала «Интерны» все же дала понять, что она не одинока.

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Актриса опубликовала фото, на котором запечатлелась во время прогулки с бойфрендом. Парочка прошлась по парку, романтично держась за руки.