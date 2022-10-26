«Харламов и рядом не валялся»: раскрыто имя нового любовника Асмус

После развода с Гариком Харламовым, который произошел в 2020 году, Кристина Асмус долгое время скрывала свою личную жизнь. Накануне звезда сериала «Интерны» все же дала понять, что она не одинока.
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Актриса опубликовала фото, на котором запечатлелась во время прогулки с бойфрендом. Парочка прошлась по парку, романтично держась за руки.
Кристина Асмус с бойфрендом. Фото: соцсети
Несмотря на то что молодого человека сняли со спины, любопытным поклонникам все же удалось узнать имя спутника Кристины. Им оказался актер Роман Евдокимов. Он опубликовал в соцсети кадр, на котором позировал в той же одежде, что и рядом с Асмус.
Пользователи Сети одобрили выбор артистки.
«Какой красавчик! Харламов и рядом не стоял»; «Очень красивая и гармоничная пара»; «Наконец-то! Надеюсь, нашла свое счастье»; «Не стоило его так долго скрывать. Он классный», — написали фолловеры.
Роман Евдокимов. Фото: соцсети