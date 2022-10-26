«Почему Киану Ривз все еще ходит среди нас?»: Мэттью Перри выказал ненависть к звезде «Матрицы»

В американской прессе обсуждают, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри ненавидит звезду «Матрицы» Киану Ривза. В то время, как публика души не чает в Киану, у Мэттью есть затаенная обида на своего голливудского коллегу.
В новых мемуарах Перри «Друзья, любовники и большая ужасная вещь» 53-летний актер вспомнил своих уже умерших товарищей и на их фоне почему-то нелестно высказался о 58-летнем Ривзе.
«Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?» — цитирует Перри издание Page Six.
Дело в том, что первый полнометражный фильм Мэттью — «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона» 1988 года — был его дуэтом с актером Ривером Фениксом (братом Хоакина Феникса), который умер в 23 года от передозировки наркотиков. В мемуарах актер вспоминает своего коллегу как человека «красивого внутри и снаружи, слишком красивого для этого мира». Он пишет, что рыдал, когда узнал о смерти Ривера. Это все очень трогательно читать, но затем Перри недоумевает: как такие талантливые парни уходят молодыми, а Киану Ривз все еще жив?
В той же книге звезда «Друзей» вспоминает своего партнера по фильму «Почти герои» 1997 года Криса Фарли. Тот тоже умер от передозировки — в возрасте 33 лет, как раз перед выходом картины.
«Я пробил дыру в стене гримерки Дженнифер Энистон, когда узнал об этом, — пишет Мэттью. — А Киану Ривз ходит среди нас».
Да чем же Нео из «Матрицы» так не угодил Чендлеру из «Друзей»?! Неужто Перри намекает, что Ривз тоже принимает наркотики, но почему-то остается жив?
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Кстати, в начале «нулевых» Киану действительно признался журналистам в употреблении наркотиков, но это был единственный случай, когда подобная тема всплыла в прессе.
Добавим, что эти двое актеров никогда не снимались в одном проекте.