«Почему Киану Ривз все еще ходит среди нас?»: Мэттью Перри выказал ненависть к звезде «Матрицы»

В американской прессе обсуждают, что звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри ненавидит звезду «Матрицы» Киану Ривза. В то время, как публика души не чает в Киану, у Мэттью есть затаенная обида на своего голливудского коллегу.

В новых мемуарах Перри «Друзья, любовники и большая ужасная вещь» 53-летний актер вспомнил своих уже умерших товарищей и на их фоне почему-то нелестно высказался о 58-летнем Ривзе.

«Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?» — цитирует Перри издание Page Six.

Дело в том, что первый полнометражный фильм Мэттью — «Одна ночь из жизни Джимми Рирдона» 1988 года — был его дуэтом с актером Ривером Фениксом (братом Хоакина Феникса), который умер в 23 года от передозировки наркотиков. В мемуарах актер вспоминает своего коллегу как человека «красивого внутри и снаружи, слишком красивого для этого мира». Он пишет, что рыдал, когда узнал о смерти Ривера. Это все очень трогательно читать, но затем Перри недоумевает: как такие талантливые парни уходят молодыми, а Киану Ривз все еще жив?