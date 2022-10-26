«Я помогала, а сейчас пинают»: Хаматова пожаловалась латышам, как ее предали россияне

Актриса не может осознать, что ее добрые дела могли так быстро забыть на родине. Однако для себя артистка решила одно: она не будет уподобляться тем, у кого слишком короткая память.

«Есть взрослые люди, которым я помогала в ущерб себе. Они сейчас пользуются ситуацией, когда меня выгодно пнуть, и с радостью это делают. Но я это я, я не буду другой. Я буду в своей парадигме, в своем видении», — пожаловалась на латвийском ТВ Хаматова.

В настоящий момент артистка получает мизерные гонорары, поскольку не знает местного языка, из-за чего не очень востребована в профессии. Поэтому Чулпан Хаматова решилась на изучение латышского, она прекрасно понимает, что выбора у нее нет.

Источник: Jauns․TV