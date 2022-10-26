Неужели в доме престарелых? Представитель Дорониной не смог объяснить, где находится актриса

Поклонники переживают за Татьяну Доронину. В Сети появились слухи о том, что 89-летнюю народную артистку обманным путем отправили в дом престарелых, несмотря на то что сама она этого не желала.
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Личный помощник звезды отказался разъяснить ситуацию и успокоить общественность. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro он напомнил, что Татьяна Васильевна четыре года не дает интервью и ни с кем не общается.
«Я никакие комментарии давать не буду, мне запрещено. Я не буду ни опровергать, ни подтверждать», — заявил представитель Дорониной.
Напомним, Татьяна Васильевна едва ли не всю свою жизнь посвятила МХАТу имени Горького. Общественность начала беспокоиться об актрисе, когда в сентябре, в свой день рождения, она не вышла на связь с труппой родного театра.
Тогда в окружении Дорониной заявили, что она находится в санатории в Барвихе.