Неужели в доме престарелых? Представитель Дорониной не смог объяснить, где находится актриса

Личный помощник звезды отказался разъяснить ситуацию и успокоить общественность. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro он напомнил, что Татьяна Васильевна четыре года не дает интервью и ни с кем не общается.

«Я никакие комментарии давать не буду, мне запрещено. Я не буду ни опровергать, ни подтверждать», — заявил представитель Дорониной.

Напомним, Татьяна Васильевна едва ли не всю свою жизнь посвятила МХАТу имени Горького. Общественность начала беспокоиться об актрисе, когда в сентябре, в свой день рождения, она не вышла на связь с труппой родного театра.

Тогда в окружении Дорониной заявили, что она находится в санатории в Барвихе.