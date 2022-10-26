«Хочу прервать молчание»: Литвинова ответила на слова Максимовой об их амурной связи

Рената Литвинова впервые рассказала в своем телеграме, что связывало ее с человеком-трансгендером Натальей Максимовой на самом деле.

Актриса написала в своем телеграме, что устала терпеть с ее стороны ложную информацию и решила теперь отстоять свое честное имя при помощи юристов.

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Пост звезда выставила после интервью на YouTube с Екатериной Гордеевой, признанной в России иноагентом. В нем Максимова заявила, что имела любовные отношения с Ренатой Литвиной в 2019 году, расставшись с ней перед празднованием Нового года.

«Произнесла один тост на 31 декабря и по реакции поняла, что надо валить. Это были абьюзивные отношения. Она считает, что я – предательница», - поведала Максимова.

«Хочу прервать свое многолетнее молчание. Все, что касается наших отношений с этим человеком. (…) Хочу наконец прокомментировать свое отношение ко всему происходящему и остановить поток лжи. Мы с моими адвокатами находимся в процессе подачи нескольких уголовных исков, касающихся обмана доверия, нелегитимного распоряжения чужими деньгами и имуществом. А после данного интервью, еще и о клевете, которая может повлиять на общественное мнение. Максимова была моей французской ассистенткой, получавшей зарплату за свой круг обязанностей, и была уволена за ненадлежащее выполнение работы и воровство. Этой правды в ее интервью, данном Екатерине Гордеевой*, не прозвучало», - заявила Рената Литвинова.

Она подчеркнула, что у Натальи Максимовой есть вид на жительство во Франции и правовые отношения они будут выяснять в этом государстве.

*Признана в России иноагентом.