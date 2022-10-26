Хаматова сделала заявление: «Либо я буду играть на латышском, либо вообще не буду играть»

Чулан Хаматова эмигрировала после февральский событий в Латвию, где у нее в Риге есть в собственности дом. Решение было принято эмоционально, чемоданы звезда собрала мгновенно после нескольких дней и бессонных ночей.

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Артистка улетала столь спешно, что не дала даже распоряжений по поводу своего благотворительного фонда и различного сотрудничества с театрами и кинокомпаниями. Детей к ней отправили позже.

Сейчас звезда вынуждена учить латышский язык, поскольку Чулпан Хаматова отлично понимает — созданный специально для нее моноспектакль в Рижском театре, где она молчит все представление, вечно не будет пользоваться популярностью.

«Либо я буду играть на латышском языке, либо вообще не буду играть», — сказала Хаматова на ТВ в Латвии.

Она также призналась, что, эмигрируя вообще не надеялась, что продолжит актерскую профессию и готовилась трудиться обычным рабочим вроде курьера. Также думала, что сможет заработать себе на кусок хлеба, читая стихи на улице.

Источник: Jauns․TV.