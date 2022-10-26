«Это не премия — позорная метка!»: Шевчук получил награду от итальянцев «за русофобию»

Худяков полагает, что это лишь первая ласточка, скоро артисту будут давать награды европейцы словно из рога изобилия. Однако политик уверен, что получать их явно не стоит, ведь вручают их, по его мнению, вовсе не за песни.

«И, вроде бы, все понимает человек. После штрафа уже со сцены другие слова стал говорить. Не за музыкальные заслуги (которые, тем не менее, отрицать глупо), не за хорошие стихи — за русофобию вручили, подлецы и мерзавцы! Это не премия — это позорная метка!» — как отрезал Роман Худяков в соцсетях.