Похожа на Ивлееву - блондинка и пацанка: Элджей появился на тусовке с новой девушкой (видео)

Интересно, как относится новая девушка Элджея к поцелуям своего благоверного с экс-женой? Да, рэпер в отношениях и уже не первый месяц. Девушка сильно напоминает Ивлееву - блондинка, угловатая, с пацанскими манерами, да и зовут ее тоже Настя. Но все таки это не она.

Как пишет Telegram-канал «Только никому» новую возлюбленную Элджея зовут Настя Осмоловская, она уже несколько лет работает в команде рэпера. В последнее время ее все чаще можно увидеть на тусовках с ним. Парочка обнимается на публике и в общем-то не скрывает теплоты отношений.