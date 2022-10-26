Похожа на Ивлееву - блондинка и пацанка: Элджей появился на тусовке с новой девушкой (видео)

Слухи о том, что Элджей и Настя Ивлеева снова вместе ходят давно - экс-парочка то и дело тусит вместе, не забывая выкладывать снимки в соцсети. А недавно их и вовсе застукали за поцелуями.
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Впрочем Настя Ивлеева позже объяснила, что случилось - дескать просто перебрала с горячительными напитками и внезапно нахлынуло. Но это ничего не значит. Ведущая убеждена, что так бывает со всеми бывшими.
Интересно, как относится новая девушка Элджея к поцелуям своего благоверного с экс-женой? Да, рэпер в отношениях и уже не первый месяц. Девушка сильно напоминает Ивлееву - блондинка, угловатая, с пацанскими манерами, да и зовут ее тоже Настя. Но все таки это не она.
Как пишет Telegram-канал «Только никому» новую возлюбленную Элджея зовут Настя Осмоловская, она уже несколько лет работает в команде рэпера. В последнее время ее все чаще можно увидеть на тусовках с ним. Парочка обнимается на публике и в общем-то не скрывает теплоты отношений.