«Скука смертная!»: Удовиченко впервые ответила на вопрос об эмиграции во Францию из России

Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко. Фото: Global Look Press

Лариса Удовиченко действительно имеет недвижимость за границей.

В последнее время ходят упорные слухи об эмиграции актрисы Ларисы Удовиченко во Францию в Ниццу.

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Звезда не скрыла, что у нее действительно есть недвижимость в Европе, но в другой стране – в Болгарии, пишет КП. А вот на Лазурном берегу нет, – все это лишь слухи.

«Даже если бы мне подарили на Лазурном берегу дом и обслугу, я все равно бы туда не переехала. Потому что одно дело красиво проехать на машине вдоль побережья, но совсем другое – жить там постоянно. Скука смертная!» - впервые прокомментировала Удовиченко журналистам.

Знаменитость поведала, что в свои апартаменты в Болгарии она тоже приезжает только в отпуск, исключительно летом. И даже мысли нет перебраться туда навсегда.

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