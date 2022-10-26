«Скука смертная!»: Удовиченко впервые ответила на вопрос об эмиграции во Францию из России

Звезда не скрыла, что у нее действительно есть недвижимость в Европе, но в другой стране – в Болгарии, пишет КП. А вот на Лазурном берегу нет, – все это лишь слухи.

«Даже если бы мне подарили на Лазурном берегу дом и обслугу, я все равно бы туда не переехала. Потому что одно дело красиво проехать на машине вдоль побережья, но совсем другое – жить там постоянно. Скука смертная!» - впервые прокомментировала Удовиченко журналистам.

Знаменитость поведала, что в свои апартаменты в Болгарии она тоже приезжает только в отпуск, исключительно летом. И даже мысли нет перебраться туда навсегда.