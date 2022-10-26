Невозможно молчать: беременная Орлова честно рассказала, как относятся к русским в Европе

Ольга Орлова недавно вместе с мужем Валерием провела отпуск за границей, посетив сразу несколько стран. В их богатом списке оказались и европейские государства.
Беременная звезда заверила — нигде они не ощущали какого-то негативного отношения к себя из-за принадлежности к русской нации.
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«Везде, где я была, относятся очень хорошо. Италия, Франция, Турция и так далее. Никто никогда не посмотрел косо», — поведала поклонникам Ольга Орлова.
Однако отпуск не был идеальным — у ведущей вытащили из сумочки всю наличность, а банковские карты в Европе не принимают. Плюс ко всему, авиаперевозчик потерял багаж Орловой по прилете в Баку, через который они летели транзитом.