Невозможно молчать: беременная Орлова честно рассказала, как относятся к русским в Европе

Ольга Орлова недавно вместе с мужем Валерием провела отпуск за границей, посетив сразу несколько стран. В их богатом списке оказались и европейские государства.

Беременная звезда заверила — нигде они не ощущали какого-то негативного отношения к себя из-за принадлежности к русской нации.

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