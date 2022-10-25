«У каждого свой путь»: Костенко ответила на критику хейтеров в свой адрес

Модель Анастасия Костенко на днях приняла участие в Первом Всероссийском съезде блогеров. Масштабное мероприятие прошло в стенах Госдумы РФ. Костенко рассказала об этом событии своим подписчикам в соцсетях. Девушка с гордостью отметила, что выступила перед огромной аудиторией и предложила создать центр семейной поддержки.

Событие, разумеется, вызвало широкий общественный резонанс. После выступления блогера в Госдуме в эфире программы «Место встречи» на НТВ Анастасию Костенко окрестили разлучницей, которая якобы увела футболиста Дмитрия Тарасова у певицы Ольги Бузовой. После такого резонанса подписчики кинулись узнавать в соцсетях у Костенко, как она отнеслась к такому громкому заявлению по федеральному каналу.

Модель заявила, что ей жаль, что многие сотрудники СМИ формируют собственное, а затем и общественное мнение, опираясь на факты из «желтой прессы». Однако она выразила восхищение теми журналистами, которые делают вывод о знаменитом человеке без оглядки на бульварную прессу. По мнению Костенко, с «желтухой надо бороться и искоренять ее».

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Костенко также осталась довольна своим выступлением, где обозначила свою социальную позицию.