«У каждого свой путь»: Костенко ответила на критику хейтеров в свой адрес

Модель Анастасия Костенко на днях приняла участие в Первом Всероссийском съезде блогеров. Масштабное мероприятие прошло в стенах Госдумы РФ. Костенко рассказала об этом событии своим подписчикам в соцсетях. Девушка с гордостью отметила, что выступила перед огромной аудиторией и предложила создать центр семейной поддержки.
Событие, разумеется, вызвало широкий общественный резонанс. После выступления блогера в Госдуме в эфире программы «Место встречи» на НТВ Анастасию Костенко окрестили разлучницей, которая якобы увела футболиста Дмитрия Тарасова у певицы Ольги Бузовой. После такого резонанса подписчики кинулись узнавать в соцсетях у Костенко, как она отнеслась к такому громкому заявлению по федеральному каналу.
Модель заявила, что ей жаль, что многие сотрудники СМИ формируют собственное, а затем и общественное мнение, опираясь на факты из «желтой прессы». Однако она выразила восхищение теми журналистами, которые делают вывод о знаменитом человеке без оглядки на бульварную прессу. По мнению Костенко, с «желтухой надо бороться и искоренять ее».
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Костенко также осталась довольна своим выступлением, где обозначила свою социальную позицию.
Скрин из соцсетей Анастасии Костенко. Фото: соцсети
«Психотерапию лучше оставить для психотерапевтов», — написала Костенко в соцсетях.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали мужем и женой в январе 2018 года. Пара воспитывает троих детей - дочерей Милану, Еву и сына Алексея. С Ольгой Бузовой спортсмен развелся в конце 2016 года.