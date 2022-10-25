«Мне неприятен этот человек»: Гуф рассказал, почему не вышел уже записанный трек с Моргенштерном*

Оказывается, у рэперов Гуфа и Моргенштерна* уже два года есть совместный трек. Причем не в планах, а уже записанный. Почему же звезды хип-хопа его не выпустят? На этот вопрос 43-летний Алексей Долматов (он же Гуф) ответил в новом интервью.

«Мы собирались выпускать его синглом… Он (Моргенштерн*. — Прим. авт.) два года ходил и везде говорил: «Да, у меня есть трек с Гуфом, но это не хит, я не буду его выпускать — я выпускаю только хиты». И сейчас проходит два года, и он типа умоляет выпустить этот трек и снять на него клип и вставить в его альбом… Но, короче, сейчас я *** (насилую. — Прим. авт.) мозги, а не он», — признался Гуф в YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром». «Там такие слова провокационные есть в его сторону. И он с ними, видимо, сначала был не согласен. А сейчас он говорит: «Да мне *** (безразлично. — Прим. авт.), давай выпускать». А сейчас уже я не готов это выпускать. Потому что были предложения поинтересней выпустить этот трек, а он хочет просто вставить в альбом. Поэтому его не будет пока нигде».

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Отвечая на вопросы, Долматов признался, что из молодых рэперов Майот (Артем Никитин) для него гораздо приятнее, чем Моргенштерн* — и в общении, и сотрудничестве.

«Поэтому трек и не вышел с Моргенштерном* — мне неприятен этот человек, короче», — резюмировал Гуф.

После этих слов сидящий рядом рэпер Баста попросил зрителей поаплодировать своему гостю.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.