«Люблю и дорожу»: Сергей Лазарев сделал публичное заявление о бывшем партнере

Известный исполнитель Сергей Лазарев разместил в микроблоге публикацию, в которой трогательно обратился к своему бывшему партнеру по коллективу Smash!! Владу Топалову.
Повод — день рождения. 25 октября Владу Топалову исполнилось 37 лет. Сергей Лазарев дал понять, что никакой обиды на именинника не держит.
«Владька! Братик! Скорпиоша! С днем рождения! Люблю и дорожу нашей дружбой! Будь счастлив! Будь здоров! И пусть в вашей прекрасной семье все будет хорошо, обнимаю! С днем рождения», — написал Сергей Лазарев.
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Напомним, дуэт Smash!! был очень популярен в начале 2000-х годов, но затем распался. Поговаривали, что причиной была ссора Сергея Лазарева и Влада Топалова. Но позже музыканты сумели восстановить отношения и даже выступали на одной сцене.