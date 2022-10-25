«Люблю и дорожу»: Сергей Лазарев сделал публичное заявление о бывшем партнере

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Напомним, дуэт Smash!! был очень популярен в начале 2000-х годов, но затем распался. Поговаривали, что причиной была ссора Сергея Лазарева и Влада Топалова. Но позже музыканты сумели восстановить отношения и даже выступали на одной сцене.