«Люблю и дорожу»: Сергей Лазарев сделал публичное заявление о бывшем партнере

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев. Фото: Global Look Press

Певец Сергей Лазарев обратился к Владу Топалову, с которым много лет вместе выходил на сцену в дуэте Smash!!.

Известный исполнитель Сергей Лазарев разместил в микроблоге публикацию, в которой трогательно обратился к своему бывшему партнеру по коллективу Smash!! Владу Топалову.

Повод — день рождения. 25 октября Владу Топалову исполнилось 37 лет. Сергей Лазарев дал понять, что никакой обиды на именинника не держит.

«Владька! Братик! Скорпиоша! С днем рождения! Люблю и дорожу нашей дружбой! Будь счастлив! Будь здоров! И пусть в вашей прекрасной семье все будет хорошо, обнимаю! С днем рождения», — написал Сергей Лазарев.

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Напомним, дуэт Smash!! был очень популярен в начале 2000-х годов, но затем распался. Поговаривали, что причиной была ссора Сергея Лазарева и Влада Топалова. Но позже музыканты сумели восстановить отношения и даже выступали на одной сцене.

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