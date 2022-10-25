Экс-участник «Дома-2» устроил стрельбу в центре Санкт-Петербурга

Вокруг экс-героя «Дома-2» Руслана Перова разгорелся скандал. Бывшего участника популярного реалити-шоу задержали в Санкт-Петербурге после того, как он устроил стрельбу из травматического пистолета.
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Все случилось в центре города, рядом с площадью Восстания. Руслан и его приятель пытались познакомиться с девушками около ТРК «Невский центр». Однако поведение молодых людей не понравилось друзьям дам.
Словесный конфликт перерос в массовую драку, которую Перов решил утихомирить с помощью выстрела из травматического пистолета «Оса».
Руслан Перов. Кадр из эфира шоу «Дом-2»
По информации «Фонтанка.ру», никто из участников скандала не написал заявление в МВД, однако их все равно задержали.
Сейчас двое молодых людей проходят как свидетели, а с экс-героем реалити-шоу работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ближайшие двое суток, пока правоохранители будут разбираться в инциденте, Перов проведет в камере.