Шифрин намекнул на роман Прокловой еще с одним известным актером

Ефим Шифрин выложил в соцсетях раритетную фотографию, на которой запечатлены Елена Проклова и Валерий Золотухин. Поклонники посчитали, что таким образом юморист спровоцировал слухи о романе звезд.
При этом Шифрин заявил, что с тех пор лично не виделся с Еленой Прокловой, а прошло уже 30 лет. В 1975 году они вместе снимались в фильме «Единственная».
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О магнетизме Елены Прокловой ходят легенды: в молодости она могла покорить любого мужчину, вне зависимости от статуса. В списке именитых поклонников Прокловой — Михай Волонтир и Олег Янковский. Правда, вопрос о том, какие из этих романов существовали в реальности, а какие — лишь миф, остается открытым.