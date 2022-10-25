Шифрин намекнул на роман Прокловой еще с одним известным актером

Ефим Шифрин выложил в соцсетях раритетную фотографию, на которой запечатлены Елена Проклова и Валерий Золотухин. Поклонники посчитали, что таким образом юморист спровоцировал слухи о романе звезд.

При этом Шифрин заявил, что с тех пор лично не виделся с Еленой Прокловой, а прошло уже 30 лет. В 1975 году они вместе снимались в фильме «Единственная».