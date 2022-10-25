«Смуглый, с седой бородой!»: Тодоренко показала брутального красавчика-отца

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Своих родителей телеведущая порадовала двумя внуками. У светской красотки подрастают сыновья Майкл и Мир.

Кстати, жена музыканта упросила Влада присутствовать на родах. Так что в самый важный момент, когда малыш Мир появился на свет, певец был рядом с возлюбленной.

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Тодоренко очень привязана к своим близким. В микроблоге теледива поделилась редким фото с отцом, поздравив именинника. Поклонники восхитились тем, как брутально и моложаво выглядит Петр Тодоренко.