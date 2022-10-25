«Смуглый, с седой бородой!»: Тодоренко показала брутального красавчика-отца

Регина Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Своих родителей телеведущая порадовала двумя внуками. У светской красотки подрастают сыновья Майкл и Мир.
Кстати, жена музыканта упросила Влада присутствовать на родах. Так что в самый важный момент, когда малыш Мир появился на свет, певец был рядом с возлюбленной.
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Тодоренко очень привязана к своим близким. В микроблоге теледива поделилась редким фото с отцом, поздравив именинника. Поклонники восхитились тем, как брутально и моложаво выглядит Петр Тодоренко.
«Красавелло!», «Мужик!», «Классный у вас папуля», «Такой еще... огурчиком!», «Смуглый, с седой бородой! Усы как-то старили», «Крепкий мужик!», «Как хорошо, когда близкие рядом», — стали писать фолловеры.
Регина Тодоренко с отцом Петром. Фото: личный архив
«Па, люблю всем сердцем! Спасибо тебе за твое большое любящее сердце», — отметила Тодоренко.