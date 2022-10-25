«Ты у меня зятя забрала!»: Успенская не поделила Чумакова с Ковальчук

Певица Любовь Успенская после долгих публичных разборок с дочерью Татьяной Плаксиной обрела гармонию в общении с наследницей.

Знаменитость желает порядочного мужа для кровиночки. Только им уже не станет любимый артист Успенской – Чумаков.

Муж исполнительницы Юлии Ковальчук давно приглянулся матери Татьяны Плаксиной. Вот только музыкант Алексей Чумаков счастлив в браке с экс-солисткой «Блестящих» и растит дочь. А Успенской приходится и дальше думать о женихе для своей наследницы.

«Много кто на примете, но мы пока не знаем, кто из них станет мужем. Я вообще Чумакова хотела когда-то для Танечки. Мы с ним в один клуб ходили. Я подхожу и говорю: «Ты такой красивый, Леша». Потом я встретила Ковальчук, когда они уже поженились. Я ей сказала: ты у меня зятя забрала!», – вспомнила Успенская в беседе с 7days.ru.

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