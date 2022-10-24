«В организме случился сбой»: сестра Бузовой загремела в больницу

Сестра Ольги Бузовой, Анна, рассказала своим обеспокоенным подписчикам о том, что попала в больницу. Поклонники были в недоумении, ведь раньше звезда не жаловалась на свое здоровье.

Бузова опубликовала фото, на котором запечатлены ее «утренние апартаменты на ближайшую неделю». Также девушка оставила геолокацию — городская клиническая больница им. В.В. Виноградова.

Анна Бузова поспешила успокоить своих взволнованных фанатов и рассказала, что будет посещать больницу для профилактики. Она заверила, что чувствует себя хорошо.