«В организме случился сбой»: сестра Бузовой загремела в больницу

Сестра Ольги Бузовой, Анна, рассказала своим обеспокоенным подписчикам о том, что попала в больницу. Поклонники были в недоумении, ведь раньше звезда не жаловалась на свое здоровье.
Бузова опубликовала фото, на котором запечатлены ее «утренние апартаменты на ближайшую неделю». Также девушка оставила геолокацию — городская клиническая больница им. В.В. Виноградова.
Анна Бузова поспешила успокоить своих взволнованных фанатов и рассказала, что будет посещать больницу для профилактики. Она заверила, что чувствует себя хорошо.
«Первая пошла. У меня вены тонкие, поэтому иногда не попадают, но пока все хорошо. Осталось выдержать еще девять капельниц. Просто в моем организме случился сбой однажды два года назад, поэтому для профилактики мне необходимо проходить раз в полгода такие курсы капельниц», — рассказала Бузова-младшая.
Фото из соцсетей Анны Бузовой. Фото: соцсети
Ранее Анна признавалась своим подписчикам, что обращалась к специалистам, чтобы кое-что изменить в себе. Бузова была недовольна своими тонкими губами, решилась на их увеличение. Девушка отправилась к косметологу, но, по признанию Анны, ей было невыносимо больно во время инъекций.
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