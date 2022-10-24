«Не знала, что такое возможно»: Кожевникова рассказала, что произошло с ее лицом

Актриса Мария Кожевникова после третьих родов столкнулась с серьезной проблемой со здоровьем. В соцсетях она опубликовала снимок и пожаловалась на то, что ее лицо ужасно изменилось, появилась пигментация.

«Вот так случилось после третьих родов! До этого я не знала, что такое возможно. Крема с защитой 70 даже не помогают», — посетовала блондинка.

Актриса также призналась, что не видит особых различий между дорогими и дешевыми кремами. Она использовала различные препараты, пока няня ее детей не посоветовала ей «копеечный крем» из Турции. Через неделю его использования у Марии полностью очистилось лицо.

Подписчики Марии кинулись с расспросами о чудо-препарате, актриса опубликовала в соцсетях название крема и неожиданно поймала волну хейта. Люди стали писать о том, что в его составе опасные средства, а кто-то и вовсе сжег им кожу. Подписчики посоветовали Марии больше не пользоваться этим кремом и сначала узнать причину такой сильной пигментации, а потом уже заниматься самолечением.