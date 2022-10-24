«Наш совместный шедевр»: Соколовский трогательно поздравил с днем рождения общую дочь с Дакотой

Влад Соколовский

Влад Соколовский. Фото: личный архив

Певец признался, что именно маленькая Мия показала ему, насколько любящим может быть его сердце.

Певец Влад Соколовский нежно поздравил свою дочь Мию с пятилетием. Напомним, малышка появилась в браке исполнителя с певицей Ритой Дакотой в 2017 году. Пара рассталась вскоре после рождения девочки. Как тогда гремели СМИ, это случилось из-за многочисленных измен Соколовского.

Однако спустя пять лет удалось нормализовать отношения между знаменитостями. Их личная жизнь также наладилась. Так, Дакота встретила своего нынешнего возлюбленного Федора Белогая, Влад готовится к свадьбе с матерью своего сына Дэвида Ангелиной Сурковой. 

 «У моей самой любимой девочки на свете сегодня день рождения! 5 лет, Первая Большая Дата! Я счастлив быть твоим отцом!!! Именно Мия показала мне, насколько любящим может быть мое сердце! Будь всегда самой счастливой, здоровой и любимой! Мы с Мамой всегда рядом!» — написал Влад в соцсетях.

Он также поблагодарил певицу за прекрасную дочь, отметив, что Мия — «главный совместный шедевр».

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Влад Соколовский, Мия и Рита Дакота. Фото: соцсети

Дакоте и Соколовскому вместе с их возлюбленными удалось установить дружеские отношения. Однако некоторые хейтеры до сих пытаются найти какой-нибудь подвох.

Например, в августе этого года Соколовский пожаловался на некоторых неприятелей. Его пассии в соцсетях массово стали приходить сообщения о неверности со стороны Влада. Певец все обвинения опроверг и отметил, что хейтеры намеренно пытаются рассорить его с возлюбленной и посмотреть на реакцию.

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