«Дистанцировалась от матери»: Кристину Орбакайте заподозрили в конфликте с Аллой Пугачевой

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» высказывается по поводу самых ярких событий с участием селебрити.

На этот раз под обстрел едкими фразочками попала певица и актриса Кристина Орбакайте, дочь певицы Аллы Пуачевой.

Лена Миро успела заметить, что вокалистку, которая активно сейчас гастролирует по России, не пригласили в новогодние программы на ТВ.

Лена Миро считает, что позиция матери Орбакайте Пугачевой по поводу событий в мире здесь ни при чем. Блогер считает, что Кристине Орбакайте удалось дистанцироваться от матери, уехавшей из России, предварительно выступив со скандальным заявлением. Миро полагает, что конфликт между Орбакайте и Пугачевой отрицать нельзя, но все же мать вряд ли смогла повредить творческой карьере своей перезрелой наследницы.

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