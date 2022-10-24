«Дистанцировалась от матери»: Кристину Орбакайте заподозрили в конфликте с Аллой Пугачевой

Блогер Лена Миро в своем «Живом Журнале» высказывается по поводу самых ярких событий с участием селебрити.
На этот раз под обстрел едкими фразочками попала певица и актриса Кристина Орбакайте, дочь певицы Аллы Пуачевой.
Лена Миро успела заметить, что вокалистку, которая активно сейчас гастролирует по России, не пригласили в новогодние программы на ТВ.
Лена Миро считает, что позиция матери Орбакайте Пугачевой по поводу событий в мире здесь ни при чем. Блогер считает, что Кристине Орбакайте удалось дистанцироваться от матери, уехавшей из России, предварительно выступив со скандальным заявлением. Миро полагает, что конфликт между Орбакайте и Пугачевой отрицать нельзя, но все же мать вряд ли смогла повредить творческой карьере своей перезрелой наследницы.
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«Весь этот год Орбакайте работала тихо. Никаких заявлений не делала, дистанцировалась от матери. Так что все теории, что Кристину не позвали из-за Пугачевой, как мне кажется, не имеют под собой основания. Другое дело, что и продвижения Орбакайте в этом году можно считать, что и не было. А на новогодние программы зовут все-таки самых ярких исполнителей уходящего года. Может быть, причина именно в этом?» — предположила Лена Миро.