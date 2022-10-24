Иосиф Пригожин лишился важного органа

Известный продюсер Иосиф Пригожин не так давно стал ведущим популярного шоу НТВ «Звезды сошлись». В эфире последнего выпуска муж певицы Валерии разоткровенничался и рассказал о своих проблемах со здоровьем.

Как выяснилось, Пригожин перенес операцию по удалению важного органа.

«Потерял желчный пузырь на диете. Бессолевая диета. Образование камня. Он застрял, и все», — признался Иосиф.

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Вообще, желчный пузырь влияет на жизнеобеспечение и работу организма. Соведущая Пригожина Кудрявцева призвала людей не гробить себя, а всегда обращаться к врачам.