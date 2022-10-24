Запуталась окончательно: как Брежнева стала посмешищем без родины

Вера Брежнева выставила себя настоящим посмешищем не только в России, но и у себя на родине. Звезда, пытаясь усидеть на всех стульях сразу, явно сама себя запутала.

Чтобы отречься от своего российского прошлого, она отказалась от имени «Вера Брежнева», став певицей с псевдонимом на американский манер VERA. Ну а дабы приблизиться к своим украинским корням, она записала композицию с сестрой Миши Марвина на родном языке.

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Однако позже заявила: «Я не украинская певица». «А какая ты певица? Монгольская?» - не выдержал грузинский журналист Отар Кушанашвили, проживающий в России. «Кем надо быть, чтобы отречься от своих корней?» - не понял он.

Ну и в завершении картины стоит сказать про косметический бизнес Веры Брежневой, который никуда не делся из России. У нас как были ее торговые точки, так и есть поныне. То есть получать деньги от россиян звезда не стесняется. Похоже, что блондинка, проживающая сейчас в Испании, запутала саму себя в собственной идентификации.