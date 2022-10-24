Глава Следственного комитета поручил проверить высказывания Антона Красовского про детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Антона Красовского про украинских детей в эфире передачи «Антонимы».

Доклад по ситуации поручено сделать главе московского следкома Андрею Стрижову.

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Ранее Антона Красовского обвинил в целенаправленном вредительстве актер и общественник Оскар Кучера. Он заявил, что в этом деле обязательно должны разобраться соответствующие органы. Артист уверен, что Красовский должен быть жестоко наказан за свой проступок, вплоть до заключения.

Отметим, что в настоящее время Антона Красовского уволили с телеканала RT. Главный редактор Маргарита Симоньян сказала, что категорически не разделяет точки зрения журналиста, хоть он и принес свои извинения в соцсетях, надеясь на прощение.