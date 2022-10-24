«Сошел с ума от вседозволенности»: Ксения Собчак поставила диагноз Антону Красовскому

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Напомним, узнав, что главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о прекращении сотрудничества с ним, Антон Красовский в телеграм-канале попытался извиниться за сказанное во время шоу «Антонимы». Но оказался недостаточно убедительным для своих коллег.