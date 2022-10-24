Ух, природа постаралась! Ирина Пегова в тесном декольте показала свою пышную гордость

Звезда кино и театра Ирина Пегова перед очередным выходом на сцену решила устроить фотосессию, чтобы порадовать подписчиков в соцсетях. Звезда в черном платье с ремнем под грудью показала себя во всей красе.
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Крупным планом Пегова продемонстрировала людям свое пышное богатство – вот уж где природа расщедрилась! Гордость актрисы едва поместилась в тесном декольте, выпирая наружу и будоража публику.
«Какая же вы притягательная и красивая!», «Как же вы умеете носить платья!», «Талант, энергетика, страсть!», «Русская богиня», «Ну что за красотка», «Очень идет вам! Стройняшка», «Такая женственная», «А ножки зачетные», - восхищены люди.
Ирина Пегова. Фото: соцсети