Ух, природа постаралась! Ирина Пегова в тесном декольте показала свою пышную гордость

Звезда кино и театра Ирина Пегова перед очередным выходом на сцену решила устроить фотосессию, чтобы порадовать подписчиков в соцсетях. Звезда в черном платье с ремнем под грудью показала себя во всей красе.

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Крупным планом Пегова продемонстрировала людям свое пышное богатство – вот уж где природа расщедрилась! Гордость актрисы едва поместилась в тесном декольте, выпирая наружу и будоража публику.