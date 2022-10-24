После известий о побеге старшего сына в США Пресняков не пришел на вечеринку младшего: причина

Владимир Пресняков хоть и является бывшим зятем Аллы Пугачевой и имеет сына Никиту от ее дочки Кристины Орбакайте, старается не лезть в политику. И никак не комментирует мировые события, сохраняя нейтралитет. Однако не сложно догадаться, что все это не может не беспокоить артиста.
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Его бывшая теща улетела в Израиль из России, судьба его бывшей жены пока неясна, а старший сын Никита спешно перебрался в США после новостей о мобилизации.
Смогут ли соотечественники забыть про этот поступок музыканта и принять его на родине позитивно, когда все закончится? Думается, этот вопрос волнует и его отца Владимира Преснякова, который остается в своей стране с женой Натальей Подольской, а также сыновьями Артемием и Иваном от нее.
Не по этой ли причине Владимир Пресняков даже не пришел на праздник в честь дня рождения Вани, который организовала Наталья Подольская? Однако певица озвучила в соцсетях иное:
«Наш папа вернулся сегодня с гастролей с температурой 39.5. Странно отмечать день рождения Вани без тебя. Давайте пожелаем скорее выздороветь».