«Причастилась»: Кудрявцева привела четырехлетнюю дочь в церковь

Звезда телеэфиров Лера Кудрявцева показала в своем микроблоге, как привела дочку Машу в церковь. Четырехлетняя девочка стояла в очереди на причастие и совершила обряд, как того требует канон. А по завершении уверенно направилась в другой угол храма.
«Маша причастилась», — подписала видео Кудрявцева.
Лера Кудрявцева в последнее время много нервничает и переживает, о чем регулярно пишет в своих соцсетях. Большое беспокойство у нее вызывают происходящие события. Видимо, поход в храм и причащение себя и дочки ей помогает снять напряжение и страх.
Кстати, не так давно сатирик Евгений Петросян тоже сводил своего ребенка в храм. Вместе с двухлетним сынишкой Ваганом они поставили свечку за здравие.