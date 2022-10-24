«Причастилась»: Кудрявцева привела четырехлетнюю дочь в церковь

Лера Кудрявцева в последнее время много нервничает и переживает, о чем регулярно пишет в своих соцсетях. Большое беспокойство у нее вызывают происходящие события. Видимо, поход в храм и причащение себя и дочки ей помогает снять напряжение и страх.