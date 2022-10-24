«Надеялась на скандал»: Пугачева изобразила с микрофоном непотребное на международном сборище

Однако Алла Борисовна всегда отличалась своенравным характером и делала все, что ей заблагорассудится.

Например, на международном конкурсе «Евровидение» в 1997 году она во время исполнения композиции «Примадонна» изобразила, что микрофон – это бокал и испила из него, что запрещено было условиями конкурса. Но ей очень хотелось привлечь к себе внимание.