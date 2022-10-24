«Надеялась на скандал»: Пугачева изобразила с микрофоном непотребное на международном сборище

Сейчас многие современники удивляются поведению Аллы Пугачевой, которой, казалось бы, все ни по чем. По крайней мере никто из российских знаменитостей сам не попросил записать себя в список иноагентов вслед за мужем.
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Однако Алла Борисовна всегда отличалась своенравным характером и делала все, что ей заблагорассудится.
Например, на международном конкурсе «Евровидение» в 1997 году она во время исполнения композиции «Примадонна» изобразила, что микрофон – это бокал и испила из него, что запрещено было условиями конкурса. Но ей очень хотелось привлечь к себе внимание.
«Я надеялась на скандал там, потому что в принципе мне надоело смотреть на эту серость европейскую», - цитирует Пугачеву «Экспресс газета».